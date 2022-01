Het reproductiegetal van de coronabesmettingen in Suriname is tussen 26 december en 2 januari opgelopen van 0,86 naar 6,99, blijkt uit het COVID-19-dashboard van het land. In dezelfde periode liep het aantal positieve tests op van 15 naar 283.

Een r-waarde van 6,99 betekent dat 100 met COVID-19 besmette personen gemiddeld 699 anderen besmetten. Ter vergelijking: het reproductiegetal in Nederland is 0,95. Die recentste waarde is van 16 december. Het aandeel positieve tests in Nederland ligt op 29 procent.

Het aandeel positieve testen in Suriname was zondag 44 procent op 640 afgenomen coronatests. De Surinaamse ziekenhuizen verplegen 5 van de ongeveer 600.000 inwoners vanwege COVID-19 op intensivecareafdelingen. Twaalf personen liggen op een verpleegafdeling.