De brand die zondag het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad deels verwoestte, is vermoedelijk aangestoken. Een man is opgepakt op verdenking van brandstichting.

De brand ontstond zondag in de vroege ochtend en was volgens een woordvoerder van de brandweer pas "in de loop van de nacht" onder controle. In sommige delen van het pand is het vuur maandagochtend nog altijd niet uit, zoals in het oudste gedeelte van het gebouw.

De 49-jarige verdachte is naast brandstichting ook aangeklaagd voor inbraak en diefstal. Hij verschijnt dinsdag voor de rechter. De verdachte werd zondag in het parlementsgebouw opgepakt, nadat hij mogelijk via een raam van een kantoor naar binnen was geglipt.

Het vuur ontstond vermoedelijk in een kantoor in het oudste gedeelte van het gebouw en verspreidde zich vervolgens door het pand. Hoewel de omvang van de schade nog niet bekend is, worden de kosten al geschat op honderden miljoenen euro's.

Onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt is afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het parlement was met kerstreces. De brand zal volgens president Cyril Ramaphosa geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het parlement. "Het werk zal worden voortgezet", laat hij weten. Het parlement zetelt in Kaapstad, de regering zit bijna 1.500 kilometer verderop in Pretoria.