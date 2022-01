In een telefoongesprek heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky steun toegezegd mocht Rusland het land binnenvallen. Biden zei in dat geval "resoluut" te zullen optreden.

Zelensky gaf op Twitter aan dat het gesprek met Biden de "bijzondere aard" van de relatie tussen de twee staten aantoont. Volgens Zelensky besprak hij met Biden de acties van Oekraïne, de VS en partners "om de vrede in Europa te behouden, zodat er geen verdere escalatie plaatsvindt." Ook bespraken ze hervormingen. "We waarderen de niet aflatende steun voor Oekraïne."

Zowel Biden als Zelensky gaven in het gesprek aan de diplomatieke pogingen om de situatie op te lossen te ondersteunen. De relatie tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen anderzijds staat onder druk. Rusland heeft aan de grens met Oekraïne zo'n 100.000 troepen verzameld.

Invasie niet zonder gevolgen

Op 10 januari staat een gesprek gepland tussen Biden en de Russische president Vladimir Poetin. Diezelfde week zullen de NAVO en Rusland samenzitten en is een overleg gepland tussen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en Rusland. De OVSE houdt in Oekraïne al jaren toezicht op naleving van de wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger.

Vrijdag had Biden al een telefoongesprek met Poetin, waarin hij nog eens waarschuwde dat een invasie van Oekraïne niet zonder gevolgen zal blijven. Poetin zou op zijn beurt hebben benadrukt dat zware sancties zullen leiden tot een breuk met het Westen.