In het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is zondagochtend brand uitgebroken. Op videobeelden is te zien hoe grote vlammen en rookpluimen uit het dak van het historische gebouw slaan.

Het dak heeft vlam gevat en het vuur heeft zich verspreid naar andere delen van het gebouw, meldt persbureau AFP op basis van lokale hulpdiensten.

Volgens de brandweer is het vuur niet onder controle en zijn er scheuren in de muren van het gebouw waargenomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Het parlementsgebouw in Kaapstad bestaat uit drie delen: het oorspronkelijke gebouw dat in 1884 voltooid is, en toevoegingen die in de jaren twintig en tachtig van de vorige eeuw gebouwd zijn. Het parlement zetelt en vergadert in de nieuwste gedeelten.