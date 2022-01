In het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is zondagochtend vroeg brand uitgebroken. Na enkele uren hadden brandweerlieden de situatie onder controle.

Op videobeelden is te zien hoe vlammen en een grote rookpluim opstijgen vanuit het dak van het historische gebouw. Volgens de Zuid-Afrikaanse minister Patricia de Lille (Openbare Werken) woedt er nog steeds brand in het Lagerhuis van het parlement, maar is het vuur in andere delen van het gebouw, zoals in het Hogerhuis, onder controle.

Niemand raakte gewond, zei De Lille. De minister bedankte de hulpdiensten voor hun snelle en adequate optreden. Tientallen brandweerlieden kwamen toegesneld om het vuur te bestrijden.

Het is onduidelijk waar het vuur precies begon. Reuters meldt op basis van lokale autoriteiten dat de brand uitbrak in een kantoorruimte. Persbureau AFP meldt op basis van lokale hulpdiensten juist dat het dak vlam vatte waarna het vuur zich naar andere delen van het gebouw verspreidde.

Het parlementsgebouw in Kaapstad bestaat uit drie delen: het oorspronkelijke gebouw dat in 1884 voltooid is, en toevoegingen die in de jaren twintig en tachtig van de vorige eeuw gebouwd zijn. Het parlement zetelt en vergadert in de nieuwste gedeelten.