Het Israëlische leger heeft zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van Hamas in de Gazastrook. Volgens bronnen van AFP richtten Israëlische gevechtsvliegtuigen zich op een locatie van de Al-Qassam-brigades ten westen van de stad Khan Younis in het zuiden van Gaza. Al-Qassam is de militaire tak van de radicale Palestijnse groep Hamas die in Gaza aan de macht is.

Eerder op de dag waren twee raketten afgevuurd vanuit Gaza, die voor de kust van Tel Aviv in de Middellandse Zee terechtkwamen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen of schade zijn aangericht. Door wie die raketten zijn afgevuurd is onbekend. Hamas heeft geen verantwoordelijkheid opgeëist.

Hamas doet regelmatig testpogingen met raketten door ze af te vuren richting zee. Nieuwssite Paltimes meldt dat er sprake was van een fout in het systeem.

Volgens het Israëlische leger zijn de aanvallen van zaterdagavond op de Gazastrook gericht op terroristische doelwitten van Hamas. Hamas Radio liet weten dat veiligheidsposten en trainingskampen van de groep zijn aangevallen door Israëlische gevechtsvliegtuigen en tanks. Er zijn vooralsnog geen meldingen van gewonden.

In mei sloten Israël en Hamas een staakt-het-vuren na een conflict van elf dagen. In de rest van 2021 werden vanuit de Gazastrook vijf aanvallen op Israël uitgevoerd, zei het Israëlische leger eind december in een rapport.