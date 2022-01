Bij een woningbrand in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn zaterdag een grootmoeder en haar drie kleindochters omgekomen, meldt Waterkant zaterdag. Omstanders hoorden de slachtoffers om hulp roepen, maar die kwam te laat.

De woning van de slachtoffers bevindt zich aan de Mariestraat, in het noorden van Paramaribo. Voorbijgangers merkten de brand rond 3.30 uur plaatselijke tijd op.

Omstanders hoorden mensen in het huis gillen om hulp. Het lukte ze niet om de deuren of ramen te openen. De vlammen sloegen vervolgens snel uit de woning.

De opgeroepen brandweer kon niet voorkomen dat het huis in zijn geheel afbrandde. Daarna troffen brandweerlieden de lichamen van de 62-jarige vrouw en haar drie kleindochters van acht, tien en vijftien jaar levenloos aan in de woning. De vader van de kinderen was tijdens het incident elders aan het werk.