Reddingswerkers hebben onder het puin van een ontplofte flat in het Belgische Turnhout een vierde en laatste dode gevonden. De zoektocht naar slachtoffers is nu klaar, meldt burgemeester Paul Van Miert zaterdag.

In de loop van de nacht werden al twee lichamen geborgen. Eerder was één lichaam gevonden. Verder kon na een urenlange reddingsactie een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald worden.

Vrijdag rond 8.15 uur stortte een flat in aan de Boerenkrijglaan in Turnhout, dicht bij de grens met Nederland. Dat kwam waarschijnlijk door een gasexplosie.

Een 28-jarige omwonende vertelde aan HLN.be een enorme knal te hebben gehoord. "We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland."

De reddingsactie werd bemoeilijkt doordat de muren van het gebouw niet stabiel genoeg waren. Foto: AP

Gebouw eerst te onveilig voor reddingsactie

Reddingwerkers hadden contact met de vrouw die levend onder het puin is gehaald. Een eerste poging om een tunnel te graven naar de plek waar ze lag, moest worden gestopt omdat dat onveilig was. De muren van het gebouw waren namelijk niet stabiel genoeg. Nadat ze uiteindelijk toch uit het puin gehaald was, werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na de ontploffing was het lastig om vast te stellen hoeveel mensen precies waren bedolven. De hulpdiensten dachten eerder aan acht vermisten, maar daar ontstond onduidelijkheid over. Sommige van de tien bewoners bleken niet thuis te zijn, maar anderen hadden mogelijk bezoek over de vloer. Zeker één gewonde kon snel worden gered en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Van Miert vroeg inwoners om rond de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. "Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn." Maar naar die oproep luisterde niet iedereen, aldus HLN.be.