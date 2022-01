Hulpdiensten hebben onder het puin in Turnhout een tweede en derde lichaam gevonden. Dat meldt de burgemeester van Turnhout, Paul Van Miert. Eerder vandaag werd al één lichaam geborgen en na een reddingsactie die uren duurde werd een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald.

Vrijdag rond 08.15 uur stortte een flat aan de Boerenkrijglaan in Turnhout in. Dit was vermoedelijk het gevolg van een gasexplosie. Eén persoon wordt nog vermist. Naar die persoon wordt door de reddingswerkers nog gezocht. De hulpdiensten werken waarschijnlijk de hele nacht door.

Burgemeester Van Miert vroeg inwoners om tijdens de festiviteiten rond de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. "Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn."

Het was gedurende de dag lange tijd onduidelijk hoeveel mensen zich in het pand bevonden ten tijde van de explosie. De kans bestaat dat het dak verder omlaag kan komen. Daarom moeten reddingswerkers bij de zoektocht voorzichtig te werk gaan.