Zeker een persoon is om het leven gekomen door de explosie in een flat in het Belgische Turnhout, een gemeente aan de grens met Nederland. De hulpdiensten hebben een lichaam aangetroffen, meldt VRT. Er worden nog drie personen vermist.

De reddingsoperatie in Turnhout gaat na de vermoedelijke gasexplosie de hele nacht door. Daarom is volgens de krant Het Laatste Nieuws een grote lichtinstallatie geplaatst. Reddingswerkers proberen al uren om een vrouw te bevrijden die vastzit onder het puin. Ze deden eerst een poging een tunnel te graven, maar vonden dat uiteindelijk te onveilig.

Reddingswerkers moeten voorzichtig te werk gaan bij de zoektocht naar slachtoffers. De vrees bestaat dat het dak omlaag kan komen omdat muren zijn ingestort door de explosie. "De stabiliteit van het gebouw is niet goed. Maar het is wel belangrijk dat we zo snel mogelijk vooruitgaan om eventuele slachtoffers te vinden", zei burgemeester Paul Van Miert volgens de VRT. "We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen."

De ontploffing vond vrijdagochtend rond 08.15 uur plaats en veroorzaakte een enorme ravage. Een deel van het gebouw is ingestort. Een 28-jarige omwonende sprak volgens Het Laatste Nieuws over een enorme knal. "We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland."

Het bleek lastig om vast te stellen hoeveel mensen precies onder het puin lagen. De autoriteiten spraken eerder over acht vermisten, maar daar ontstond vervolgens onduidelijkheid over. Sommige bewoners bleken niet thuis te zijn, maar anderen hadden mogelijk bezoek over de vloer. Zeker één gewonde kon snel worden gered en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De burgemeester heeft inwoners gevraagd om tijdens de festiviteiten rond de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. "Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn."