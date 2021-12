Een appartementengebouw van vier verdiepingen in het Belgische Turnhout is vrijdag grotendeels verwoest door een gasexplosie. Eén gewond persoon is onder het puin vandaag gehaald. Een onbekend aantal andere mensen wordt nog vermist.

Enkele bewoners van het door een gasexplosie getroffen appartementengebouw in het Belgische Turnhout waren niet thuis. Die mensen hebben zich gemeld en zijn van de lijst met vermisten afgehaald. Hoeveel mensen vastzitten onder het puin is onbekend, omdat sommige bewoners mogelijk gasten over de vloer hadden. De politie houdt niet meer vast aan acht personen.

In het gebouw woonden tien mensen. Een persoon is al gewond onder het puin vandaan gehaald en een ander is gelokaliseerd. Die zou ongedeerd zijn en in contact staan met de hulpdiensten. "Het contact is nog goed met de bewuste persoon, maar we moeten omzichtig graven", aldus burgemeester Paul Van Miert, die aangeeft dat de instabiliteit van het gebouw voor gevaar zorgt.

De burgemeester zei tegen VTM Nieuws dat de bewoners en mensen van omliggende panden die beschadigd zijn worden opgevangen in het stadskantoor. De bewoners van zeker twee gebouwen zullen vrijdag niet meer terug naar huis kunnen, daarvoor is de schade daar te groot.

Vrijdagochtend was nog veel onduidelijk over het aantal aanwezige kinderen in het pand tijdens de explosie van vrijdagochtend. Burgemeester Paul van Miert zei eerst tegen de Belgische krant HLN dat er vier kinderen vermist waren, later bleek dat niet te kloppen. Er staan geen kinderen ingeschreven op het adres.

Volgens de brandweer dreigt ook de rest van het pand in te storten. Op beelden is te zien dat halve verdiepingen naar beneden zijn gestort door de knal.

32 Wooncomplex in Turnhout stort in na gasexplosie

Hulpdiensten zoeken met speurhonden naar mogelijke vermisten

De hulpdiensten zijn groots uitgerukt naar aanleiding van de explosie. De politie heeft speurhonden meegenomen om mensen onder het puin te zoeken en er is een graafmachine aanwezig om brokstukken op te ruimen. Ook is er een speciaal medisch plan afgekondigd om eventuele slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Volgens HLN zijn de brokstukken honderden meters ver geslingerd door de ontploffing. Meerdere auto's in de omgeving zijn beschadigd door rondvliegend puin. De politie roept mensen ertoe op het gebied rond de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te mijden.