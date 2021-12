Een appartementengebouw van vier verdiepingen in het Belgische Turnhout is vrijdag grotendeels verwoest door een gasexplosie. Eén persoon raakte gewond en acht mensen worden nog vermist, meldt burgemeester Paul Van Miert.

De burgemeester zei dat het niet zeker is dat alle acht mensen ten tijde van de explosie - rond 8.20 uur - in het gebouw aanwezig waren. De hulpdiensten hebben contact met een tweede persoon die nog onder het puin ligt, maar ongedeerd is gebleven.

Eerder zei de burgemeester tegen de Belgische krant HLN dat er vier kinderen onder de vermisten waren, maar die informatie bleek achteraf niet te kloppen. Er staan geen kinderen ingeschreven op het adres.

Volgens de brandweer dreigt ook de rest van het pand in te storten. Op beelden is te zien dat halve verdiepingen naar beneden zijn gestort door de knal.

De politie heeft de straat in Turnhout afgezet en roept mensen ertoe op het gebied te mijden. Foto: Belga

Hulpdiensten zoeken met speurhonden naar mogelijke vermisten

De hulpdiensten zijn groots uitgerukt naar aanleiding van de explosie. De politie heeft speurhonden meegenomen om mensen onder het puin te zoeken en er is een graafmachine aanwezig om brokstukken op te ruimen. Ook is er een speciaal medisch plan afgekondigd om eventuele slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Volgens HLN zijn de brokstukken honderden meters ver geslingerd door de ontploffing. Meerdere auto's in de omgeving zijn beschadigd door rondvliegend puin. De politie roept mensen ertoe op het gebied rond de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te mijden.