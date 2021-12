Donderdagavond hebben de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ongeveer 50 minuten met elkaar gesproken. Tijdens het telefoongesprek ging het onder meer over de crisis in het oosten van Oekraïne.

Het was de tweede keer in drie weken tijd dat Biden en Poetin met elkaar telefoneerden. De waarschuwingen gingen over en weer tijdens het gesprek.

Poetin waarschuwde Biden dat Amerikaanse sancties "een kolossale vergissing" zouden zijn. Biden zei op zijn beurt dat "de-escalatie nodig is" om vooruitgang te boeken. Daarbij waarschuwde hij Poetin voor de gevolgen als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen. In dat geval zouden de Amerikanen en hun bondgenoten "krachtig" reageren.

De Amerikaanse president benadrukte dat er een diplomatieke oplossing moet komen voor de impasse waarin de twee grootmachten beland zijn. Na afloop van het telefoongesprek zei Poetin "tevreden" te zijn. Hij zei te hopen dat de Amerikanen niet met grote sancties komen.

Poetin blijft invasie ontkennen

De leiders spraken op verzoek van Poetin over de toenemende spanningen tussen Rusland en het Westen. Die zijn de laatste weken flink opgelopen. Europese landen en de VS denken dat Rusland een invasie op Oekraïne voorbereidt. Poetin ontkent dat keer op keer.