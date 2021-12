Bij ongeregeldheden tussen een grote groep vluchtelingen en de Franse oproerpolitie in Calais zijn vijftien agenten en een onbekend aantal vluchtelingen gewond geraakt. De vijftien agenten moesten naar een ziekenhuis worden gebracht, evenals drie vluchtelingen.

Volgens de politie werd een groep van zestig agenten aangevallen door circa honderd migranten die onder meer met stenen gooiden. De donderdag begon relatief kalm met de ontruiming van een kampement van illegalen bij een ziekenhuis in de havenstad, die zonder incidenten werd uitgevoerd.

Op een grote parkeerplaats voor vrachtauto's aan de zuidoostkant van de stad werd het onrustig. De politie zegt dat de agenten "werden geconfronteerd met mensen die zeer agressief waren en weigerden de plaats te verlaten". Zij verweerden zich met traangas en andere wapens.

Hulporganisatie Human Rights Observers zegt in een reactie het geweld dat tegen de vluchtelingen is gebruikt af te keuren en noemt het optreden van de politie "disproportioneel". Er zouden daarnaast 32 tenten in beslag zijn genomen en een aantal vernield, aldus de hulporganisatie.

Calais is voor veel vluchtelingen een uitvalsbasis om in vrachtauto's of met treinen of in bootjes naar Engeland te gaan.