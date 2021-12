De Nederlandse sekteleider Robert B. is donderdag door een Duitse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor seksueel misbruik. Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar geëist.

De 59-jarige B. is voorganger in de Orde der Transformanten, een nieuwe religieuze beweging die rond 2003 is opgericht en gehuisvest was in het Brabantse Hoeven. Daar werden de eerste meldingen over vermeend kindermisbruik gedaan.

Justitie verdacht B. van het misbruik van een vrouw, dat duurde van haar 12e tot haar 25e. Het misbruik door B. ging volgens het OM door tot de politie eind vorig jaar het klooster in het Duitse Goch binnenviel waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde.

B. werd ook beschuldigd van vrijheidsberoving van de inmiddels 27-jarige vrouw. De man zou naar verluidt ook met haar zijn getrouwd.

De verdachte wordt in de zaak bijgestaan door drie advocaten, onder wie de Nederlandse advocaat Inez Weski. Weski laat aan NU.nl weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Een woordvoerder laat namens het slachtoffer van B. weten dat de vrouw en haar naasten opgelucht zijn dat de sekteleider veroordeeld is, hoewel ze hadden gehoopt op een hogere straf voor de man en "heel moe" zijn door de slepende zaak.

Ook nu de advocaat van B. heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan, zegt de familie optimistisch te zijn over het vervolg en het beroep met vertrouwen tegemoet te zien. "We moeten ons daar nog wel voor opladen", licht de woordvoerder namens de vrouw en haar naasten aan NU.nl toe dat ze al rekening hielden met een hoger beroep in de zaak.