De 61-jarige Japanner die verdacht wordt van brandstichting in een kantoorpand in de Japanse stad Osaka is donderdag in het ziekenhuis overleden. Bij de brand halverwege december kwamen 25 mensen om het leven.

De man lag sinds de brand in kritieke toestand in het ziekenhuis vanwege brandwonden en koolmonoxidevergiftiging. De politie heeft hem niet kunnen verhoren, meldt omroep NHK.

De brand brak op 17 december uit op de vierde verdieping van het kantoorpand, waar een medische kliniek zit voor onder meer psychiatrische patiënten. Volgens de politie had de man twee zakken met brandbare vloeistof bij zich die hij in het gebouw heeft aangestoken.