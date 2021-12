De slachtoffers van seksueel misbruik door Jeffrey Epstein zijn "opgelucht en dankbaar" voor de veroordeling van Ghislaine Maxwell. De rechtbank van New York bevond haar woensdag schuldig aan vijf van de zes aanklachten in het misbruikproces tegen haar. De jury acht bewezen dat de zestigjarige Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

"Ik ben zo opgelucht en dankbaar dat de jury het patroon van roofzuchtig gedrag dat Maxwell jarenlang liet zien herkende en haar schuldig bevond", zei Annie Farmer, een van de slachtoffers die getuigde tijdens de rechtszaak, tegen The Guardian.

"Ze heeft zo veel meer vrouwen pijn gedaan dan die paar van ons die de kans hadden tegen haar te getuigen in de rechtbank. Ik hoop dat dit vonnis troost biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Het laat zien dat niemand boven de wet staat", aldus Farmer.

Farmer was een van de vier vrouwen die zeggen als minderjarige slachtoffer te zijn geweest van Maxwell en Epstein. In de rechtbank vertelde ze dat Maxwell haar op het landgoed van Epstein in de Amerikaanse staat New Mexico een massage gaf terwijl Farmer naakt was. Ze was toen zestien jaar oud.

Een ander slachtoffer van Epstein, Virginia Giuffre, beschreef Maxwell als "nog duivelser dan Epstein". "Wat Ghislaine zo veel van ons heeft aangedaan, is onvergeeflijk", zei Giuffre tegen de website The Cut. "Ze gebruikte haar charme, verstand en lach om over te komen als iemand die je wilt vertrouwen." Haar veroordeling voelt voor Giuffre als "bitterzoet", omdat ze er lang voor heeft moeten vechten.

Wat gebeurt er nu?

De twaalf juryleden moesten per aanklacht tot een unaniem oordeel komen. Bij vijf van de zes aanklachten, die betrekking hadden op mensenhandel voor seksuele uitbuiting en illegale seksuele activiteiten, werd ze schuldig bevonden. Voor deze misdrijven kan Maxwell tot 65 jaar gevangenisstraf krijgen.

Maxwell moet nog te horen krijgen hoeveel jaar ze uiteindelijk de gevangenis in moet. Wanneer dat precies gebeurt, heeft de rechter niet bekendgemaakt. De duur van haar gevangenisstraf kan nog oplopen, doordat ze in een ander proces nog moet terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein. Daarvoor kan ze maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen.

Direct na de veroordeling hebben de advocaten van Maxwell laten weten in hoger beroep te gaan. "We geloven in de onschuld van Ghislaine en zijn uiteraard erg teleurgesteld", zei een advocaat volgens The New York Times buiten de rechtbank. "We maken al werk van een hoger beroep en hebben er vertrouwen in dat ze vrijgesproken zal worden."

Het zal echter moeilijk worden om Maxwell vrijgesproken te krijgen. Haar advocaten moeten in dat geval bewijzen dat de rechter federale regels voor de bewijslast heeft geschonden of Maxwell in diskrediet heeft gebracht, en dat dit van invloed is geweest op het vonnis.