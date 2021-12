De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bellen donderdag voor de tweede keer deze maand over de situatie in Oekraïne. Het doel van het telefoongesprek is de-escalatie van de spanningen rond Oekraïne.

Biden zal de Russische president een "diplomatiek pad" aanbieden, maar blijft zich ernstig zorgen maken over de toename van het aantal Russische troepen aan de Oekraïense grens, zei een Amerikaanse ambtenaar tegen persbureau AFP.

Het Witte Huis laat in een verklaring weten dat de Amerikaanse president voor het telefoongesprek met Poetin alvast contact heeft opgenomen met Europese leiders om een gezamenlijke reactie te coördineren.

Poetin heeft Biden wel alvast een gelukkig Nieuwjaar gewenst, meldt het Russische persbureau RIA Novosti. De Russische president acht een constructief gesprek met de Verenigde Staten goed mogelijk, laat het Kremlin weten.

Harde maatregelen bij geweld

In een eerder gesprek op 7 december sprak Biden al zijn zorgen uit over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De Amerikaanse president waarschuwde toen voor "harde economische en andere maatregelen" als het tot gewelddadigheden komt.

Uit satellietbeelden bleek dat Rusland in rap tempo bezig was met het opbouwen van troepen langs de grens met Oekraïne. Het Kremlin bevestigde op vrijdag 24 december dat het troepen verplaatst en zei dat recht te hebben vanwege "provocaties" van de NAVO en het Westen.

Een dag later liet het Russische leger weten tienduizend militairen na maandenlange oefeningen in de buurt van de grens terug te sturen naar hun bases. Nog altijd zijn er tienduizenden militairen gestationeerd in Russische regio's die aan Oekraïne grenzen.

Spanningen lopen flink op

De spanningen tussen het Westen - met de Verenigde Staten voorop - en Rusland lopen de laatste tijd flink op. Het gaat daarbij vooral om de grensstreek bij Oekraïne. De VS vreest een Russische inval in Oekraïne en Rusland wil juist dat de NAVO, waaronder de VS, stopt met militaire activiteiten in de regio rond Oekraïne en Oost-Europa. Rusland wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO. Poetin is bang dat de westerse invloed van met name de VS dan te groot wordt in het land.

In zijn traditionele eindejaarstoespraak op 23 december zei Poetin dat hij zo snel mogelijk veiligheidsgaranties van het Westen wil. De Russische president wil dat westerse landen zich terugtrekken uit de grensstreken en niet méér troepen sturen. "Dat zal bepalen hoe wij in de toekomst zullen gaan handelen", dreigde Poetin.

EU en VS slaan handen ineen

De Europese Unie lijkt echter niet van plan gehoor te geven aan Poetin's oproep. Op 16 december lieten EU-leiders weten strafmaatregelen voor te bereiden en die te willen afstemmen met bijvoorbeeld die van de Amerikanen om zo de handen ineen te slaan.

Op 10 januari zal een bilateraal veiligheidsoverleg tussen Rusland en de Verenigde Staten plaatsvinden. Op de agenda staan kernwapenbeheersing en de spanningen rond Oekraïne.