Niet eerder heeft Europa te maken gehad met zo'n ernstige uitbraak van vogelgriep. Duitse onderzoekers van het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), een overheidsinstituut dat onderzoek doet naar dierenwelzijn, melden dat de problemen wijdverspreid zijn en dat er voorlopig "nog geen einde in zicht" is.

Dagelijks worden er nieuwe besmettingen met vogelgriep gemeld. Het betreft dieren "van Finland tot de Faeröer Eilanden en van Ierland en Rusland tot Portugal", aldus de onderzoekers.

In Duitsland alleen al zijn sinds begin oktober 394 besmettingen geconstateerd bij wilde vogels. Het gaat in de meeste gevallen om eenden, ganzen, zwanen en meeuwen. Ook werd vogelgriep gesignaleerd bij 46 Duitse pluimveebedrijven.

In heel Europa werden in dezelfde periode 675 besmettingen bij wilde dieren gemeld, aldus het FLI. De vogelgriep werd bij 534 Europese pluimveebedrijven geconstateerd. In Nederland werden in de afgelopen maanden meerdere pluimveebedrijven geruimd om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden.

Eerder deze maand werden in Nederland honderden dode kanoeten en andere wilde vogels gevonden langs de kust van Schiermonnikoog en in Oost-Groningen. Ook deze vogels waren besmet met het vogelgriepvirus.

In Israël is sprake van 'grootste natuurschade ooit'

Ook buiten Europa veroorzaakt de vogelgriep grote problemen. In Israël zijn zeker 5.200 overvliegende kraanvogels gestorven door de vogelgriep. Israëlische boeren moesten ruim een half miljoen kippen slachten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarmee is nu al sprake van de grootste natuurschade ooit, zei klimaatminister Tamar Zandberg. De werkelijke schade is waarschijnlijk nog veel groter.