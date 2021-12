De rechtbank in de Duitse stad Kleef doet donderdag uitspraak in de zaak tegen een 59-jarige Nederlandse sekteleider. Hij wordt ervan beschuldigd een vrouw jarenlang opgesloten en misbruikt te hebben.

De man wordt van verschillende zware vergrijpen verdacht. Zo zou hij de vrouw veertien jaar lang seksueel hebben misbruikt. Dit begon toen zij nog een kind was. Bovendien wordt hij beschuldigd van mishandeling en vrijheidsberoving. De vrouw mocht al die tijd het klooster waar de religieuze sekte verbleef niet verlaten.

De man zou later zelfs met de inmiddels 26-jarige vrouw getrouwd zijn. Het is niet duidelijk of de vrouw vrijwillig instemde met dat huwelijk.

De man is voorganger in de Orde der Transformanten. De religieuze beweging werd rond 2003 opgericht en resideerde in het Brabantse Hoeven. Daar kwamen ook de eerste meldingen over vermeend kindermisbruik vandaan.

Later verhuisde de orde naar het voormalige klooster Graefenthal in de Duitse stad Goch, net over de grens bij Nijmegen. De man zou zichzelf een profeet noemen en daar als leider van de gemeenschap optreden. Het vrouwelijke slachtoffer was lid van de sekte.

De verdachte werd in oktober 2020 opgepakt nadat de politie een inval had gedaan in het klooster. Mensen uit de omgeving hadden de politie getipt dat er een vrouw gevangen werd gehouden.

In december van dat jaar deed de politie nogmaals een inval in het klooster. Daarbij werden onder meer een laptop, USB-sticks en andere gegevensdragers in beslag genomen. Ook het paspoort van het slachtoffer werd toen meegenomen.

Het proces tegen de verdachte ging afgelopen juni van start.

Het Duitse openbaar ministerie eiste begin december acht jaar cel tegen de verdachte. Eerder werd er rekening mee gehouden dat de man een levenslange celstraf kon krijgen.

De rechtbank kon geen verdere uitleg geven over de eis, omdat de zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Bijna alle zittingen waren ontoegankelijk voor publiek en pers, omdat er intieme zaken besproken werden.

De advocaten van de verdachte zeggen dat hij onschuldig is. Volgens de verdediging zijn de verklaringen van het slachtoffer verzonnen.