Als Taiwan verdere stappen onderneemt om onafhankelijk te worden, ziet China zich genoodzaakt hard in te grijpen. Dat zei een woordvoerder van de regering in Peking woensdag. China houdt er rekening mee dat het slepende conflict rond het eiland, waar ook de Verenigde Staten bij betrokken zijn, volgend jaar verder escaleert.

China zal niet aarzelen om "drastische maatregelen" te nemen als Taiwan doorgaat met "provocaties", aldus een woordvoerder van het Chinese overheidsdepartement dat zich bezighoudt met Taiwan.

"Wij zoeken nog altijd naar een oplossing die leidt tot vreedzame eenwording met Taiwan. Als groepen die afscheiding nastreven provoceren, geweld gebruiken of andere rode lijnen overschrijden, zal China genoodzaakt zijn om in te grijpen."

De status van Taiwan is betwist. Op het eiland bestaat een groot separatistisch sentiment. Aanhangers daarvan beschouwen Taiwan als onafhankelijk van China. De Chinezen beschouwen Taiwan als een Chinese provincie en oefenen de laatste jaren meer diplomatieke en militaire druk uit om de controle te behouden.

'Buitenlandse bemoeienis' kan tot escalatie leiden

Onder meer de VS en Nederland beschouwen Taiwan officieel als onderdeel van China en hebben daardoor formeel geen diplomatieke banden met het eiland.

De regering in Peking stelt dat het conflict komend jaar verder kan escaleren door "bemoeienis van buitenaf". Daarmee wordt verwezen naar de VS, die Taiwan steunt door onder meer wapens te leveren.

De situatie rond Taiwan is een van de grootste twistpunten tussen China en de VS. De Amerikanen worstelen met de vraag of ze militair zullen ingrijpen als China een invasie van Taiwan uitvoert. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot een gewapend conflict tussen de twee grootmachten.