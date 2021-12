Noam Huppert, een 44-jarige chemisch analist uit Australië, zegt dat hij tot 31 december 9999 in Israël moet blijven vanwege een uitreisverbod dat hem in 2013 opgelegd is nadat zijn ex-vrouw een rechtszaak had aangespannen. Hij mag pas weg als hij zijn ex ruim 2,1 miljoen euro aan alimentatie betaalt.

Een Israëlische rechtbank bepaalde dat Huppert 5.000 sjekel (ruim 1.400 euro) per maand moet betalen voor elk van zijn twee kinderen, tot hun achttiende jaar.

Het is volgens The Guardian onduidelijk of Huppert al betalingen heeft gedaan, en of hij het bedrag in één keer moet betalen om het uitreisverbod opgeheven te laten worden.

Het lijkt erop dat het jaar 9999 willekeurig is ingesteld, omdat het het laatste jaar is dat het online systeem accepteert.

Huppert vertelt aan The Guardian dat hij in 2012 naar Israël is verhuisd, waar zijn Israëlische vrouw en hun twee kinderen zich een jaar eerder hadden gevestigd.

De man zegt dat hij sinds de uitspraak van het hof, acht jaar geleden, Israël niet meer heeft kunnen verlaten.