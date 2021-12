Honderden agenten van de nationale veiligheidsdienst van Hongkong hebben woensdagochtend vroeg een inval gedaan in het kantoor van Stand News, een online prodemocratisch nieuwsmedium, schrijft The Guardian. Er zijn zes mensen gearresteerd op verdenking van "samenzwering tot verspreiding van opruiende publicaties".

De actie beperkte zich niet tot de redactie, maar omvatte ook huiszoekingen bij journalisten thuis. De politie zei in een verklaring dat zij op basis van een huiszoekingsbevel toestemming had "om relevant journalistiek materiaal te doorzoeken en in beslag te nemen".

Onder de arrestanten zijn volgens de Hongkongse omroep TVB naast ex-bestuursleden ook voormalige parlementariër Margaret Ng, popzangeres Denise Ho en waarnemend hoofdredacteur Patrick Lam. Tot de arrestanten behoort ook adjunct-hoofredacteur Ronson Chan, tevens hoofd van de Hongkong Journalists Association.

Ng en Ho hadden in juni samen met de vijf andere directeuren van Stand News hun functie neergelegd nadat de grootste prodemocratische krant van de stad, Apple Daily, gedwongen was te sluiten na een inval van de nationale veiligheidspolitie en de arrestatie van de leiding.

Onafhankelijkheidsprijs

Stand News was in november genomineerd voor de "onafhankelijkheidsprijs" van Reporters Without Borders (RSF). De in 2014 opgerichte non-profitorganisatie staat bekend om zijn prodemocratische standpunten.

De krant werd eerder deze maand bekritiseerd door het hoofd van de veiligheidsdienst van Hongkong voor "bevooroordeelde" berichtgeving in een artikel over het nieuwe slimme gevangenissysteem van de stad.

Cedric Alviani, hoofd van het bureau Oost-Azië van RSF, noemt de invallen en arrestaties "absoluut een aanval op de persvrijheid".