Washington veroordeelt het besluit van een Russische rechtbank om Memorial International, de oudste mensenrechtenorganisatie van het land, te sluiten, verklaarde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. De VS is ook bezorgd over "aanhoudende pogingen van Rusland om zusterorganisatie Memorial Human Rights Center te sluiten".

Het Russische hooggerechtshof gaf dinsdag opdracht tot sluiting van de prominente mensenrechtenorganisatie. De organisatie geldt sinds 2015 als 'buitenlandse agent' en zou niet alle publicaties hebben voorzien van een label waarop die status is vermeld.

Memorial legt zich niet neer bij het vonnis, maar zal het vonnis op alle mogelijke manieren aanvechten. Persbureau Interfax citeert een advocaat van de groepering, die onder andere aankondigde naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

"Wij dringen er bij de Russische autoriteiten op om te stoppen met de intimidatie van onafhankelijke opiniemakers en mensenrechtenactivisten en wij zijn solidair met mensen die het doelwit zijn van onderdrukking omdat zij gebruikmaken van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering", zei Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen journalisten.