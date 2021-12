Aan de Europese buitengrenzen zijn dit jaar bijna twaalfduizend keer vluchtelingen weggestuurd zonder dat zij hun verhaal konden doen en een eerlijke behandeling kregen, schrijft NRC op basis van cijfers van een Europese coalitie van maatschappelijke organisaties, Protecting Rights at Borders (PRAB). Opvallend is dat Europese autoriteiten het steeds normaler lijken te vinden.

Volgens juristen, politicologen en mensenrechtenactivisten die NRC sprak, vinden Europese autoriteiten de pushbacks normaler dan vorig jaar. Toen de Belarussische dictator Alexander Lukashenko vluchtelingen naar de Poolse grens stuurde, kon Polen rekenen op de "volledige solidariteit" van Europese Raad-voorzitter Charles Michel.

De plaatsvervangend directeur van Amnesty International, Massimo Moratti, spreekt van een "erosie van de normen" als het gaat om de normalisatie van pushbacks. "In Kroatië is zelfs sprake van het martelen van migranten. Niemand houdt het in de gaten en niemand doet er iets tegen."

Politicoloog Maurice Stierl van de universiteit van Sheffield waarschuwt voor de uitholling van het internationaal recht. "Juist in de grensregio's moet het internationaal recht gelden, omdat het er zo rechteloos is", zegt hij.

Meeste pushbacks vinden nu plaats in Balkan

2021 is het eerste jaar waarin PRAB het aantal pushbacks aan de Europese grenzen bijhoudt, maar ook in de jaren hiervoor werden al duizenden vluchtelingen onrechtmatig geweerd. The Guardian telde in 2020 40.000 illegaal geweerde asielzoekers. Bij een pushback kunnen meerdere vluchtelingen weggestuurd worden.

Voorheen vonden de meeste pushbacks plaats rond de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije, waar bijvoorbeeld vluchtelingen op vloten van de kust naar zee werden getrokken. Dit jaar vond het merendeel van de pushbacks plaats in de Balkan. Tussen juli en november documenteerde PRAB daar 6.200 gevallen.