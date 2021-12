In Israël zijn zeker 5.200 overvliegende kraanvogels gestorven door de vogelgriep. Israëlische boeren moesten ruim een half miljoen kippen slachten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarmee is volgens klimaatminister Tamar Zandberg nu al sprake van de grootste natuurschade ooit, terwijl de werkelijke schade nog veel groter is.

Volgens Zandberg moeten namelijk nog veel karkassen worden geruimd. Dat wordt gedaan door speciale teams in zogeheten hazmatpakken, die beschermen tegen chemische stoffen.

Het opruimen kost veel tijd. Veel karkassen zouden in het midden van meren drijven die moeilijk toegankelijk zijn voor de teams.

Woordvoerder Yaron Michaeli van vogelreservaat Hula Lake, waar de kraanvogels doorgaans verblijven, zegt dat de trekvogels besmet werden door kleinere vogels. Die dieren zouden het virus op hun beurt weer hebben opgelopen op Israëlische boerderijen waar een uitbraak was ontstaan, citeert The Guardian hem.

Volgens Michaeli trekken ieder jaar zo'n half miljoen kraanvogels door Israël in hun zoektocht naar warmer weer in Afrika. Zo'n 30.000 kraanvogels bleven dit jaar in het land achter om er de winter door te brengen. De eerste zieke kraanvogels werden zo'n tien dagen geleden opgemerkt.

Wetenschappers melden dat de vogelgriepuitbraak nog niet onder controle is, mede doordat er nog veel karkassen in de natuur liggen. Daarom wordt gevreesd voor verdere virusverspreiding.