In de containerhaven van de Syrische stad Latakia is brand uitgebroken na een Israëlische raketaanval, melden Syrische staatsmedia dinsdag.

De aanval - de tweede in december - zou schade hebben aangericht aan een ziekenhuisgevel, enkele woongebouwen en winkels.

"De Israëlische agressie heeft grote materiële schade veroorzaakt en op dit moment zijn we nog bezig om de gevolgen daarvan in te schatten", zei het Syrische ministerie van Defensie in een verklaring.

Op de Syrische staatstelevisie waren live beelden te zien van vuur en rook in de containerhaven. "Brandweerlieden proberen de branden te blussen terwijl ambulances ter plaatse arriveerden", zei een verslaggever van de staatstelevisie.

Israël heeft frequent aanvallen uitgevoerd op wat het omschrijft als Iraanse doelen in Syrië, waar de Libanese Hezbollah en andere door Teheran gesteunde troepen in het afgelopen decennium zijn ingezet om president Bashar Al Assad te steunen in de oorlog.

Latakia, een stad aan de Middellandse Zee, is de belangrijkste handelshaven van Syrië. Rusland, tijdens de oorlog de machtigste bondgenoot van Al Assad, heeft een luchtmachtbasis in Hmeimim, op 20 kilometer afstand van Latakia.