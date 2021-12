In het Caribisch deel van het Koninkrijk ishet aantal coronabesmettingen binnen een week meer dan verviervoudigd. Op 20 december waren er in totaal 672 geregistreerde infecties op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, op 27 december ging het om 2879 besmettingen.

Vooral Curaçao en Aruba ervaren een forse groei van het aantal coronagevallen. In Curaçao ging het binnen een week van 232 naar 1511 besmettingen, in Aruba steeg het aantal van 267 naar 1105.

Sint-Maarten zag een stijging van 59 naar 136, Saba steeg van drie op 22 december naar zestien op 27 december en Bonaire bleef gelijk op 111 besmettingen.. Sint-Eustatius zag al langere tijd geen nieuwe coronagevallen.

Het aantal besmettingen is fors toegenomen, maar relatief weinig patiênten hoefden in het ziekenhuis te worden opgenomen. Op alle eilanden samen liggen 22 coronapatiënten in het ziekenhuis, terwijl zes Arubaanse personen worden verpleegd in een ziekenhuis in Colombia.

De omikronvariant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld, maar er wordt vermoed dat deze ook de andere eilanden heeft bereikt.