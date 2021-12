De Indiase regering weigert de vergunning te verlengen waarmee de door Moeder Teresa opgerichte liefdadigheidsorganisatie financiële steun uit het buitenland kan ontvangen, schrijft de BBC.

Deze organisatie, de Missionaries of Charity, houdt met duizenden nonnen toezicht op projecten zoals tehuizen voor in de steek gelaten kinderen, scholen, poliklinieken en ziekenhuizen.

Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken liet op Eerste Kerstdag weten dat het de registratie niet had verlengd vanwege "negatieve inputs".

Hindoe-hardliners beschuldigen de liefdadigheidsinstelling ervan dat zij haar programma's gebruikt om mensen tot het christendom te bekeren. De liefdadigheidsinstelling heeft deze beschuldigingen ontkend.

De organisatie bevestigde maandag in een verklaring dat haar verlengingsaanvraagwas afgewezen en dat zij geen buitenlandse rekeningen zou beheren "totdat de zaak is opgelost".

Eerder kreeg de vooraanstaande minister Mamata Banerjee van West-Bengalen kritiek nadat ze in een tweet had laten weten dat de regering de bankrekeningen van de liefdadigheidsinstelling had bevroren. Maar sindsdien hebben de autoriteiten categorisch ontkend dat de rekeningen waren bevroren.

De liefdadigheidsinstelling uit Kolkata werd in 1950 opgericht door Moeder Teresa, een rooms-katholieke non die vanuit haar geboorteland Noord-Macedonië naar India verhuisde.

Het is een van de bekendste katholieke liefdadigheidsinstellingen ter wereld. Moeder Teresa kreeg in 1979 een Nobelprijs voor de Vrede voor haar humanitaire werk, en ze werd in 2016, negentien jaar na haar dood, heiligverklaard door paus Franciscus.