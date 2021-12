Sarah Weddington, de Amerikaanse advocaat die als 26-jarige met succes de baanbrekende abortuszaak 'Roe vs. Wade' bepleitte voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, is zondag overleden. Ze werd 76 jaar.

Volg de ontwikkelingen rond abortus. Volgen Meld je aan en wij houden je op de hoogte!

De juriste is zondagochtend ingeslapen in haar huis in Austin. Zij verkeerde al enige tijd in slechte gezondheid, vertelde haar oud-leerlinge en collega Susan Hays aan The Associated Press.

Opgegroeid als dochter van een dominee in de West-Texaanse stad Abilene, volgde Weddington een rechtenstudie aan de Universiteit van Texas.

Enkele jaren na haar afstuderen spande zij met haar vroegere studiegenote Linda Coffee een collectieve rechtszaak aan namens een zwangere vrouw tegen een staatswet die abortussen grotendeels verbood.

De zaak van "Jane Roe", wier echte naam Norma McCorvey was, werd aangespannen tegen de openbare aanklager van Dallas County, Henry Wade, en kwam uiteindelijk voor het Hooggerechtshof.

Weddington bepleitte de zaak 'Roe vs. Wade' tweemaal voor het hooggerechtshof, in december 1971 en nogmaals in oktober 1972. Met succes, want in 1973 kwam de uitspraak die abortus overal in de Verenigde Staten legaliseerde.

Amerikaanse abortuswetgeving staat onder druk

De dood van de befaamde juriste komt op het moment dat de abortuswetgeving in verschillende staten onder druk staat. In de staat Mississippi buigt het hooggerechtshof zich over het verbod op abortus na 15 weken zwangerschap. Deze zaak geldt als de ernstigste poging in jaren om het 'Roe-besluit' omver te werpen.

Weddington was in de zeventiger jaren lid van Huis van Afgevaardigden van Texas en werkte later ook voor president Jimmy Carter als adviseur voor vrouwenrechten.

Zij bleef tot op hoge leeftijd politiek, maatschappelijk en juridisch actief. In 2019 was ze aanwezig bij de ondertekening van een wet in de staat New York die de rechten op abortus zou veiligstellen voor het geval Roe v. Wade werd teruggedraaid.