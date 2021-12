De Franse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden, meldt het Franse persbureau AFP zondag. De 59-jarige Frans-Syrische man zou onderdelen aan Syrië hebben geleverd waarmee het land chemische wapens kon produceren.

De man zou de vermeende misdaden hebben begaan tussen maart 2011, het begin van de oorlog in Syrië, en januari 2018. De verdachte is zaterdag aangehouden in het zuiden van Frankrijk nadat hij met zijn gezin was teruggekeerd naar Frankrijk voor de feestdagen.

De verdachte zou de onderdelen aan Syrië hebben geleverd via een bedrijf dat gevestigd is in verschillende plaatsen in Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is voor het eerst dat Frankrijk iemand verdenkt van steun aan het Syrische leger.

Syrië ontkent het gebruik van chemische wapens en blijft erbij dat het zijn wapenvoorraden heeft overgedragen zoals in 2013 was afgesproken met de VS en Rusland, na een vermoedelijke gasaanval waarbij 1400 doden vielen in een buitenwijk van Damascus.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) houdt de Syrische luchtmacht echter verantwoordelijk voor drie aanvallen met chloorgas en het zenuwgas sarin op de plaats Lataminah in 2017. Ook zou de luchtmacht betrokken zijn bij een aanval met chloorgas op de plaats Saraqib in 2018.

De burgeroorlog in Syrië heeft sinds maart 2011 aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost.