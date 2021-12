De officiële staatsbegrafenis van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is vastgesteld op 1 januari, heeft zijn stichting aangekondigd.

Functionarissen van de kerk hebben zondag laten weten dat er een week van eerbetoon wordt georganiseerd. Het publiek zou twee dagen de tijd krijgen om een laatste eer te bewijzen aan de aartsbisschop, schrijft BBC.

Tutu overleed zondag op negentigjarige leeftijd. Eind jarig negentig werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. Hij trok zich in 2010 officieel terug uit de openbaarheid. Hij overleed in het Oasis Frail Care Centre in Kaapstad, maakte zijn familie zondag bekend.

Tutu was een Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika en de hele wereld is bedroefd gereageerd op zijn overlijden.