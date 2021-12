Hevige regenval en overstromingen hebben in de Braziliaanse deelstaat Bahia minstens achttien levens geëist, meldt onder meer de grote Braziliaanse nieuwswebsite G1. Twee damdoorbraken verergerden zondag de situatie.

Volgens gouverneur Rui Costa dos Santos van Bahia staan inmiddels 37 steden onder water. Meer dan elfduizend mensen zijn door de wateroverlast dakloos geworden.

De regering van de deelstaat Bahia en de federale regering van Brazilië stuurden zaterdag, in samenwerking met andere deelstaten, extra personeel, vliegtuigen en materieel naar de getroffen gebieden om hulp te bieden.

"We zijn volledig gemobiliseerd en nemen alle maatregelen die nodig zijn om de slachtoffers van de hevige regenval die Bahia deze Kerst trof, steun te bieden", lichtte de gouverneur in een videoboodschap toe.

In de hoofdstad van de deelstaat, Salvador, viel tot aan vrijdag alleen al in december 250 millimeter neerslag. Dat is volgens het stadsbestuur vijf keer meer dan normaal. In de afgelopen 72 uur heeft Salvador volgens G1 maar liefst 150 millimeter regen te verwerken gekregen.