Wereldleiders, politici en andere prominenten reageren zondag op de dood van de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. De geestelijke ontmoette in zijn leven vele vooraanstaande presidenten, regeringsleiders en andere godsdienstleiders. Tutu overleed op Tweede Kerstdag op negentigjarige leeftijd.

Volgens de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa behoorde Tutu tot "een generatie van uitstekende Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten" en van wie het land nu afscheid moet nemen.

Ramaphosa noemde Tutu verder "een patriot die zijn gelijke niet kende, een principieel en pragmatisch leider die betekenis gaf aan de Bijbelse opvatting dat geloof zonder goede werken een dood geloof is."

De dalai lama, de belangrijkste geestelijk leider van het boeddhisme in Tibet, denkt terug aan "de vriendschap en spirituele band" die de twee koesterden. "Aartsbisschop Desmond Tutu was volledig toegewijd aan het dienen van zijn broeders en zusters voor het grotere algemeen belang. Hij was een toegewijde voorvechter van de mensenrechten."

De Britse premier Boris Johnson omschrijft Tutu als een "cruciale figuur" in de strijd tegen apartheid en in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te scheppen. "Hij zal worden herinnerd om zijn spirituele leiderschap en onbedwingbare goede humeur."

Tutu met de dalai lama in 2015. Tutu met de dalai lama in 2015. Foto: EPA

'Mijn vader was een man van gebed en vrede'

Tutu's in Nederland wonende dochter Mpho Tutu reageert in Trouw op de dood van haar vader. "Mijn vader was een man van gebed en een man van vrede. Zijn hart was groot genoeg om heel de wereld in liefde vast te houden." Mpho is predikant in Amsterdam en getrouwd met een Nederlandse vrouw. Haar vader zegende haar huwelijk in, ook al was zijn kerk erop tegen.

Ook de Nelson Mandela Stichting reageerde op de dood van Tutu. "Zijn bijdragen aan de strijd tegen onrecht, zowel lokaal als wereldwijd, staan alleen op gelijke voet met zijn ideeën over een toekomst van vrijheid voor de mensheid. Hij was een buitengewoon mens. Een denker. Een leider. Een herder."

Mandela was samen met Tutu een van de belangrijkste strijders tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Mandela zelf overleed op 5 december 2013.

Tutu's opvolger en huidig aartsbisschop van Kaapstad Thabo Makgoba zegt: "In het openbaar, maar ook alleen, huilde hij omdat hij de pijn van mensen voelde. En hij lachte - nee, hij lachte niet alleen - hij kraaide van plezier als hij hun vreugde deelde."

'De wereld heeft een grootheid verloren'

"De wereld heeft een grootheid verloren. Hij was een dappere leider, ondeugend, een diepgaande denker en een dierbare vriend", twittert de Britse ondernemer en miljardair Richard Branson. Branson is de medeoprichter van The Elders, een wereldwijde denktank waarbij onder anderen Tutu en Mandela betrokken waren.

In Nederland memoreert ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat de Zuid-Afrikaanse geestelijke "leefde wat hij preekte. Streed tegen het onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land. Een groot man is heengegaan."

Segers haalt daarbij twee uitspraken aan van Tutu: "Zonder vergeving is er geen toekomst" en "Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen".