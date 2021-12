In de Braziliaanse deelstaat Bahia zijn meer dan 11.000 mensen ontheemd geraakt door overstromingen, en de autoriteiten hebben zich zaterdag ingespannen om hulp te bieden aan bewoners zonder vervangende huisvesting, meldt AFP.

Volgens gegevens die vrijdag door het agentschap werden vrijgegeven, zochten in totaal 4.185 mensen onderdak nadat 19 steden bijzonder hard door de regens waren getroffen, waaronder Guaratinga, Itororo en Coaraci in het zuiden van de staat.

De regeringen van Bahia en de federale regering hebben zaterdag in samenwerking met andere deelstaten een gezamenlijke operatie opgezet om personeel, vliegtuigen en materieel te mobiliseren en hulp te bieden aan de bewoners van de overstroomde gebieden.

"We zijn volledig gemobiliseerd en nemen alle maatregelen om de slachtoffers van de hevige regens die Bahia deze Kerst hebben getroffen, de nodige steun te garanderen", zei de gouverneur van de deelstaat, Rui Costa, in een videoboodschap.

In de hoofdstad van Bahia, Salvador, is tot vrijdag in december in totaal 250 millimeter regen gevallen, volgens functionarissen vijf keer meer dan het historische gemiddelde.