Het leger van het Aziatische land Myanmar heeft een bloedbad aangericht waarbij zeker 38 mensen, waaronder vrouwen en kinderen, om het leven zijn gekomen, meldt hulporganisatie Save the Children. De lichamen van de mensen die zijn vermoord werden in brand gestoken door soldaten, aldus de organisatie.

Mensen zouden uit hun auto's zijn getrokken, en zijn gearresteerd of vermoord. In voertuigen zijn verkoolde lichamen aangetroffen, zou blijken uit beelden op sociale media.

Volgens tegenstanders van de militaire junta in Myanmar gaat het om zeker 27 lijken. Volgens een getuige zijn sommige lichamen zo verbrand dat het precieze aantal niet is vast te stellen. Save the Children maakt melding van 38 doden. Het Myanmarese regime wil alleen bevestigen dat er doden zijn gevallen toen militairen zeven "verdachte" voertuigen wilden stoppen.

Save the Children meldt verder dat ook twee medewerkers spoorloos zijn na het bloedbad dat vrijdag plaatsvond in de regio Kayah in het oosten van Myanmar. Ze waren voor vakantie op weg naar huis, maar raakten betrokken bij het incident en gelden sindsdien als vermist. Hun voertuig werd aangevallen en is uitgebrand. Save the Children veroordeelt de aanval als een schending van het internationaal humanitair recht.

De hulporganisatie werkt sinds 1995 in Myanmar. Een deel van de activiteiten is na het bloedbad onderbroken.

Al sinds februari onrustig in Myanmar

Het is al sinds februari onrustig in het Zuidoost-Aziatische Myanmar. Toen pleegden de strijdkrachten in het land een staatsgreep, waardoor de burgerregering onder leiding van Aung San Suu Kyi ten val kwam. De 76-jarige Nobelprijswinnares werd samen met andere hooggeplaatste leden van de regeringspartij gevangengenomen.

De staatsgreep leidde tot massale protesten in het land, met harde confrontaties tussen het leger en de demonstranten tot gevolg. De demonstranten eisten de vrijlating van Aung San Suu Kyi en het herstel van de burgerregering.

Aung San Suu Kyi is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor opruiing tegen het leger en het negeren van de coronamaatregelen. Ze wordt momenteel ook nog vervolgd voor verkiezingsfraude.