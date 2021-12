Eerste Kerstdag is voor vorsten, regeringsleiders en de paus de ideale gelegenheid om in een toespraak terug te blikken op het afgelopen jaar. Vorig jaar stonden de meeste toespraken volledig in het teken van de coronapandemie. Dit werd er dit jaar gezegd.

Koning Willem-Alexander deed vanuit Paleis Huis ten Bosch een oproep tot verzoening: "Zelfs al weten we dat we het op één onderwerp nooit eens worden, we moeten blijven zoeken naar wat we wel delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven."

Ook deelde de koning zijn ervaringen met mensen die hij afgelopen jaar heeft ontmoet. Vooral de ontmoeting met een slachtoffer van de toeslagenaffaire maakte diepe indruk, zo vertelde de koning. "Haar vader en moeder hadden haar steeds voorgehouden: als je je best doet en hard werkt, kan je in dit land ver komen. Nu zat er een ontgoochelde vrouw tegenover me. Dat raakte me diep."

De koning ging niet in op de keren dat hij en zijn gezin negatief in in het nieuws waren, omdat ze de coronaregels niet hadden nageleefd.

Wel stond de koning voor het eerst in zijn kersttoespraak stil bij de gevolgen van klimaatverandering. Hij zei onder meer dat het een probleem is dat we zelf gecreëerd hebben en dat we daar nu de gevolgen van ondervinden.

Maar de koning sloeg ook een hoopvolle toon aan: "Wij maken de geschiedenis. De invloed van ons is groter dan we vaak denken."

Queen Elizabeth noemde gemis van overleden prins Philip in persoonlijke kerstboodschap

De Britse koningin Elizabeth II gebruikte de jaarlijkse kersttoespraak om het gemis van haar echtgenoot prins Philip te benadrukken. Hij overleed in april van dit jaar op 99-jarige leeftijd. "Die ondeugende, onderzoekende twinkeling in zijn ogen was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag", zei de 95-jarige vorstin.

"Kerstmis kan moeilijk zijn voor mensen die iemand hebben verloren. Zeker dit jaar begrijp ik goed waarom", vervolgde Queen Elizabeth. Toch zei ze ook dit jaar zin te hebben in Kerstmis. "Hoezeer wij hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerst genieten."

Koningin Elizabeth noemde in de kerstboodschap bijna alle bekende Britse royals, maar haar middelste zoon prins Andrew, haar kleinzoon prins Harry en diens echtgenote Meghan Markle niet. Opvallend genoeg kwam de geboorte van Harry's dochter Lilibet wel aan bod.

Tot slot stond de Britse koningin kort stil bij de coronapandemie en de gevolgen die het virus heeft op de feestdagen. "Door het coronavirus kunnen we Kerst nog steeds niet vieren zoals we zouden willen. Maar we kunnen nog wel genieten van typische tradities, zoals het zingen van liedjes, cadeautjes geven, de kerstboom versieren en onze favoriete film bekijken waarvan we de afloop al kennen."

Paus Fransiscus: 'De wereld negeert grote tragedies'

In zijn traditionele urbi et orbi (voor de stad en de wereld) waarschuwde paus Fransiscus dat de wereld ongevoelig raakt voor grote crises en menselijk lijden. Hij doelde hiermee op de burgeroorlogen in Syrië, Yemen en Irak, maar ook op onrust in delen van Afrika, Azië en Europa.

"We zien het aantal conflicten, crises en onenigheden in de wereld groeien", zei hij. "Deze lijken maar niet op te houden en inmiddels merken we ze nog nauwelijks op. We zijn er zo gewend aan geraakt dat immense tragedies in stilte aan ons voorbijgaan."

De 85-jarige paus deed daarom een oproep tot solidariteit. "Laten we op deze avond van de liefde een angst hebben: de angst om Gods liefde aan te tasten door de armen te verachten met onze onverschilligheid."

In tegenstelling tot vorig jaar vond de toespraak zoals gebruikelijk plaats op het pauselijke balkon voor een vol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Vorig jaar werd de toespraak digitaal gehouden vanwege de coronamaatregelen.

President Biden spreekt Amerikaanse soldaten toe

De Amerikaanse president Joe Biden wenst iedereen via Twitter een vrolijk Kerstmis toe. "Moge de tijd met jullie geliefden vervuld zijn met warmte, comfort en geluk deze feestdagen", schrijft Biden.

Samen met first lady Jill Biden sprak de president Amerikaanse soldaten in het buitenland toe. "We geven om jullie en danken jullie voor jullie moed en de offers die jullie brengen. Niet alleen jullie, maar ook die van jullie families die jullie moeten missen."