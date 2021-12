De Britse koningin Elizabeth II heeft zaterdag haar jaarlijkse kersttoespraak gebruikt om uitgebreid stil te staan bij het overlijden van haar echtgenoot prins Philip in april. "Die ondeugende, onderzoekende twinkeling in zijn ogen was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag", zei de 95-jarige vorstin.

De koningin vertelde in haar boodschap hoe zij en haar familie zich hebben voorbereid op hun eerste Kerst zonder prins Philip. Ze zegt dat zijn "vertrouwde lach" zal worden gemist. "Kerstmis kan moeilijk zijn voor mensen die iemand hebben verloren. Zeker dit jaar begrijp ik goed waarom."

"Maar afscheid nemen hoort - net als een eerste ontmoeting - nu eenmaal bij het leven. En hoezeer wij hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerst genieten", aldus koningin Elizabeth. Ze bedankte de Britten voor de vele condoleances die ze ontving nadat Philip in april op 99-jarige leeftijd was overleden.

Ze noemde in de kerstboodschap bijna alle bekende Britse royals, maar haar middelste zoon prins Andrew, haar kleinzoon prins Harry en diens echtgenote Meghan Markle niet. Opvallend genoeg kwam de geboorte van Harry's dochter Lilibet wel aan bod.

40 Koningin Elizabeth heeft ondanks ontbreken 'vertrouwde lach' zin in Kerst

Koningin staat opnieuw stil bij coronacrisis

Hoewel de kersttoespraak dit jaar een stuk persoonlijker dan gebruikelijk was, stond de koningin ook kort stil bij de coronacrisis.

"Door het coronavirus kunnen we Kerst nog steeds niet vieren zoals we zouden willen. Maar we kunnen nog wel genieten van typische tradities, zoals het zingen van liedjes, cadeautjes geven, de kerstboom versieren en onze favoriete film bekijken waarvan we de afloop al kennen."

De kersttoespraak is een paar dagen geleden opgenomen in de White Drawing Room op Windsor Castle. Op haar bureau stond een foto van haar en prins Philip bij Broadlands, waar ze tijdens hun huwelijksreis hebben overnacht.

Vanwege de oprukkende omikronvariant viert koningin Elizabeth dit jaar Kerst op Windsor Castle. Normaal gesproken reist ze af naar landgoed Sandringham, waar ook haar kinderen en kleinkinderen naartoe komen. De koningin heeft haar traditionele kerstlunch met verdere familieleden deze keer moeten afzeggen. Vorig jaar bleef ze met haar echtgenoot prins Philip op het kasteel.

Deze foto stond tijdens de kersttoespraak op het bureau van de koningin. De foto is op 18 november 2017 vrijgegeven ter ere van het zestigjarige huwelijk van Elizabeth en Philip. De foto is genomen bij het landgoed Broadlands, waar de koningin en haar echtgenoot tijdens hun huwelijksreis verbleven. Foto: Getty Images

Man probeert Windsor Castle in te komen

De Britse politie heeft zaterdagochtend een man aangehouden die Windsor Castle probeerde op te komen. De koningin vierde daar op dat moment Kerst met haar familie.

De politie heeft aan Mirror laten weten dat de man een wapen bij zich droeg en nu wordt verhoord. Het was hem niet gelukt om de gebouwen van Windsor Castle te bereiken.

Zijn motief is nog onbekend. De koninklijke familie is ingelicht.