Vrijdag, kerstavond, waren op het Kribbeplein in het Palestijnse Bethlehem weliswaar weer meer mensen te zien dan in 2020, maar opnieuw lag het aantal bezoekers er veel lager dan gewoonlijk.

Vanwege de coronapandemie is het voor buitenlandse toeristen, net als vorig jaar, erg moeilijk om op bedevaart te gaan naar de Bijbelse geboorteplaats van Jezus.

Normaal gesproken lopen er met kerst duizenden bezoekers door de straten van Bethlehem. Alle hotels in de stad zitten dan vol. Maar Israël, dat de controle over alle toegangswegen tot Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft, sloot ook dit jaar de grenzen voor buitenlandse bezoekers.

Helft bezoekers uit het buitenland

Het land probeert daarmee het aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Van de 10.000 mensen die de stad voor de coronapandemie elk jaar rond kerst verwelkomde, kwam ongeveer de helft uit het buitenland.

Bethlehem zei dit jaar nadrukkelijk te hebben geïnvesteerd in het aantrekken van meer lokale bezoekers. Toch bleef zeker een kwart van alle beschikbare kamers in de stad leeg. De Palestijnse minister van Toerisme, Rula Maayah, probeerde de zaken echter positief te bekijken. Hij zei dat het "te danken is aan de vaccins" dat Bethlehem dit jaar tenminste weer enigszins feest kan vieren met kerst.

Ook de rooms-katholieke aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa wilde positiviteit uitstralen. Hij zei in zijn preek in de Sint-Catharinakerk in Bethlehem dat het bemoedigend is dat de kerstviering dit jaar weer "vreugdevoller" is.

"In vergelijking met het kerstfeest van vorig jaar is het aantal deelnemers weer veel groter, dat is een bemoedigend teken", zei hij. Maar ook hij zei de afwezigheid van buitenlandse gelovigen, als gevolg van de pandemie, te betreuren.