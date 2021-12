Rusland is nog steeds in rap tempo bezig met het opbouwen van troepen langs de grens met Oekraïne, blijkt uit nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse Maxar Technologies. Het Kremlin bevestigde vrijdag dat het troepen verplaatst en zei dat recht te hebben vanwege "provocaties" van de NAVO en het Westen.

Maxar publiceerde donderdag satellietbeelden van de opbouw op vijf locaties in Rusland en drie bases op de Krim, het gebied dat Rusland in 2014 annexeerde. Het gaat om onder meer honderden militaire voertuigen, tanks en geavanceerde raketsystemen. Er zouden nu zo'n 100.000 Russische troepen langs de grens met Oekraïne zijn gestationeerd.

De satellietfoto's werden genomen in november en december. Ook op 13 december, slechts een paar dagen nadat de Amerikaanse president Joe Biden bij Poetin zijn zorgen over een mogelijke escalatie bij de grens had geuit. Maxar maakte in april en oktober ook al beelden van troepenopbouw door Rusland.

Het Kremlin bevestigde vrijdag dat er meer mankracht naar de grens is gestuurd om Rusland te verdedigen. "We verplaatsen onze troepen op eigen grondgebied vanwege de onvriendelijke acties van de NAVO, de VS en verschillende EU-landen in de buurt van onze grens", aldus een woordvoerder.

Een satellietfoto van de Krim van 7 oktober 2021, voordat de nieuwe troepen waren gearriveerd. Foto: Maxar Technologies

Een satellietfoto van hetzelfde gebied, maar dan van 13 december 2021 (nadat het garnizoen was gearriveerd). Foto: Maxar Technologies

Poetin wil veiligheidsgaranties van Westen

Poetin waarschuwde het Westen donderdag tijdens zijn traditionele eindejaarstoespraak. Hij zei dat Rusland een conflict wil voorkomen en eiste veiligheidsgaranties van het Westen. "De VS staat al op onze stoep en we willen dat het land zich terugtrekt. Ook willen we de garantie dat de Amerikanen niet méér troepen sturen", aldus Poetin. Hij wil dat de landen zich terugtrekken uit de grensstreek.

Ook wil Rusland voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO, waar ook de VS lid van is. Poetin is bang dat de westerse militaire invloed langs de Russische grens dan te groot wordt.

Het Westen is op zijn beurt juist huiverig voor de troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten bereidt Rusland een invasie voor. De VS komt met zware sancties als Rusland Oekraïne binnenvalt.

Moskou verwacht dat vertegenwoordigers van beide landen eind januari met elkaar zullen praten over de opgelopen spanningen.