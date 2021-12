Bij een brand op een veerboot in Bangladesh zijn in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) tientallen opvarenden om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Aan boord van het schip bevonden zich naar schatting zo'n achthonderd mensen.

Reddingswerkers hebben tot nu toe 37 lichamen geborgen en 72 gewonde passagiers gered. Tientallen slachtoffers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De lokale brandweer meldde dat het aantal dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog zal oplopen.

Rond 3.00 uur brak midden op een rivier in de buurt van de plaats Jhalokathi brand uit op het schip. De meeste mensen wisten zichzelf in veiligheid te brengen door van boord te springen en naar de waterkant te zwemmen. Enkele slachtoffers verdronken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De veerboot was op weg vanuit de Bengaalse hoofdstad Dhaka naar het 250 kilometer zuidelijker gelegen Barguna.

Bootongelukken komen vaker voor in Bangladesh. De ongevallen zijn vaak het gevolg van lakse veiligheidsregels en overvolle boten. De ferry is een populair vervoermiddel in het land dat voornamelijk bestaat uit een grote rivierdelta.