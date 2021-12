Japan heeft zich bij de landen gevoegd die geen regeringsfunctionarissen naar de Olympische Winterspelen in Peking afvaardigen. Het land wil niet spreken van een diplomatieke boycot, maar riep China wel op de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten te respecteren.

"Zoals Tokio dit jaar aan de wereld heeft laten zien, zijn de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen festivals van vrede en sport die de wereld moed geven", zei regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada kondigden eerder deze maand een diplomatieke boycot van de Spelen aan als protest tegen schendingen van de mensenrechten door China. Het gaat daarbij om onder meer de situatie van de Oeigoeren, een islamitische minderheid in China. De landen zijn wel van plan hun sporters naar het land te sturen.

Japan is een belangrijke handelspartner van China en Matsuno zei dat het besluit is genomen na een zorgvuldige afweging. Hij zei dat Japan al op verschillende niveaus met China over mensenrechten spreekt.

Seiko Hashimoto, voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio, zal in tegenstelling tot regeringsfunctionarissen uit haar land wél naar Peking gaan.

De Olympische Spelen in Peking beginnen op vrijdag 4 februari. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 20 februari.