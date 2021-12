Een 14-jarig meisje is donderdag om het leven gekomen in een kledingzaak in Los Angeles. Dit gebeurde nadat politieagenten het vuur hadden geopend op een verdachte man. Ook hij werd fataal getroffen.

Het meisje zat verstopt in een kleedkamer. Ze werd door de muur heen geraakt door de kogels. Naast de twee dodelijke slachtoffers, raakte een vrouw gewond bij het incident. De aard van haar verwondingen zijn onduidelijk.

De politie kwam donderdag af op een melding in een kledingwinkel in de Amerikaanse stad. Ooggetuigen zeiden een man te zien die een vrouw lastigviel met "een dodelijk wapen". Volgens lokale media zou het om een kettingzaag gaan.

"Dit is hartverscheurend, ik heb er geen woorden voor", zei de korpschef donderdagavond. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident. Het is nog niet duidelijk waarom de agenten het vuur openden op de man. Videobeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd .