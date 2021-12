Burgemeester Bill de Blasio gaf vorige maand aan dat het evenement dit jaar door kan gaan, in tegenstelling tot vorig jaar. Wel werd donderdag bekend dat er minder bezoekers bij het feest aanwezig kunnen zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De burgemeester gaf aan dat de traditionele jaarwisseling op het wereldberoemde Times Square in New York "drastisch wordt teruggeschroefd". Deze beslissing is het gevolg van het "onthutsende" aantal nieuwe coronabesmettingen. New York meldde woensdag bijna 11.000 nieuwe coronabesmettingen.

Het maximumaantal bezoekers op Times Square op oudejaarsavond wordt teruggebracht van 58.000 naar 15.000. Ook moet iedereen volledig gevaccineerd zijn en een mondkapje dragen. Door deze extra maatregelen kan "de gevaccineerde mensenmenigte op een veilige manier het nieuwe jaar inluiden", zegt De Blasio.

Times Square was vorig jaar op oudejaarsavond grotendeels leeg. Alleen een paar honderd hulpverleners en hun familie waren uitgenodigd als eerbetoon. Normaal verzamelen zich honderdduizenden mensen op het plein om het nieuwe jaar in te luiden. Dit jaar hoopte De Blasio op een "groots feest, vol leven", zei hij vorige maand.

Burgemeesters van andere wereldsteden, zoals Londen en Parijs, besloten eerder al nieuwjaarsfestiviteiten grotendeels af te lasten.