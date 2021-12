Rusland wil zo snel mogelijk veiligheidsgaranties van het Westen. "Dat zal bepalen hoe wij in de toekomst zullen gaan handelen", dreigde president Vladimir Poetin donderdag in zijn traditionele eindejaarstoespraak.

De Russische president wil in ieder geval af van de bemoeienis vanuit het Westen in de grensstreken. "De VS staat al op onze stoep en we willen dat het Westen zich terugtrekt. Ook willen we de garantie dat ze niet méér troepen sturen", aldus Poetin, die vindt dat de bal bij de VS ligt en dat Rusland geen veiligheidsgaranties hoeft af te geven.

De spanningen tussen het Westen, met de Verenigde Staten voorop, en Rusland lopen de laatste tijd flink op. Het gaat daarbij vooral om de grensstreek bij Oekraïne. De VS vreest een Russische inval in Oekraïne en Rusland wil juist dat de NAVO, waaronder de VS, stopt met militaire activiteiten in de regio rond Oekraïne en Oost-Europa.

Rusland wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO. Poetin is bang dat de westerse invloed van met name de VS dan te groot wordt in het land. "Sinds 1990 heeft de NAVO meerdere keren valsgespeeld en is het afspraken met ons niet nagekomen. We zien steeds meer NAVO-troepen bij ons aan de grens."

Aan de andere kant ziet de VS juist steeds meer Russische troepen bij de grens met Oekraïne. Volgens documenten van Amerikaanse inlichtingendiensten zouden al meer dan 70.000 troepen klaarstaan om Oekraïne binnen te vallen. Dit aantal zou begin 2022 uitgebreid kunnen worden naar 175.000. De Amerikaanse president Joe Biden heeft met zware economische sancties gedreigd als Rusland Oekraïne zou binnenvallen.

'We kunnen begin 2022 in Genève met de VS gaan praten'

In de eindejaarspeech zei de Russische president dat hij graag met de VS wil praten om de gespannen situatie in Oekraïne op te lossen. Onder voorwaarde dat het Westen Rusland veiligheidsgaranties geeft en dat niet eist van Rusland. "Wij vragen de VS ook om geen raketten te installeren bij onze grens en nee, dat is geen buitensporig verzoek." Volgens de Russische president is de VS bereid om te praten over de veiligheidsgaranties begin 2022 in Genève.

Poetin kondigde bovendien aan dat Rusland op het gebied van wapenontwikkeling gaat samenwerken met China. Het Aziatische land heeft ook geen goede relatie met de VS en staat wel op goede voet met Rusland. Onlangs zei de Chinese president Xi Jinping al dat China en Rusland vaker samen moeten optrekken om elkaars veiligheidsbelangen te waarborgen. Gezamenlijke ontwikkeling van hightech wapens is dan een eerste stap.