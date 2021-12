Het Amerikaanse congreslid Mary Gay Scanlon is woensdag beroofd. Ze werd daarbij onder schot gehouden. De overval vond plaats op klaarlichte dag in een park in de Amerikaanse stad Philadelphia.

Het 62-jarige congreslid liep om 14.45 uur (lokale tijd) richting haar auto toen twee gewapende mannen haar bedreigden. De verdachten namen Scanlon onder schot en eisten haar autosleutels, die zij overhandigde. Het tweetal reed vervolgens weg met de auto van het congreslid. Ook haar werktelefoon en identiteitsbewijs werden gestolen.

De burgemeester van Philadelphia, Jim Kenney, noemt de overval "verschrikkelijk". Het maakt hem "razend" dat criminelen op klaarlichte dag zo'n roekeloze misdaad begaan in een park, een plek die volgens hem juist "een plaats van rust en vrede zou moeten zijn."

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de daders. Omdat het slachtoffer een congreslid betreft, is ook de FBI daarbij betrokken.