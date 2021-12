Donderdagochtend (lokale tijd) is voor de oudste universiteit van Hongkong het monument Pillar of Shame weggehaald. Het beeld van acht meter hoog werd in 1997 door de Deense kunstenaar Jens Galschiot gemaakt.

Het beeld was ter ere van de dodelijke slachtoffers die vielen bij de protesten op het Tiananmenplein in Beijing, in 1989.

"De beslissing om het verouderde monument weg te halen is gebaseerd op juridisch advies en een risicoanalyse", schrijft de universiteit van Hongkong in een verklaring. Het zou in het belang van de universiteit zijn om het beeld na 24 jaar weg te laten halen. Die beslissing werd al in oktober genomen.

Het monument bestaat uit vijftig op elkaar gestapelde gekwelde gezichten en gemartelde lichamen. Woensdagavond verschenen er plastic barrières rond het kunstwerk, waarna het werd verwijderd.

Kunstenaar Galschiot noemt het vreemd en schokkend dat het beeld, dat volgens hem nog altijd zijn privébezit is, door de universiteit is weggehaald. "Het is een zeer kostbaar werk. Als het vernield wordt, zal ik uiteraard een aanklacht indienen", zegt Galschiot. Hij zegt ook niet op de hoogte te zijn gebracht van de actie van de universiteit.

Het protest dat in 1989 in Beijing plaatsvond op het Tiananmenplein, dat ook bekendstaat als het Plein van de Hemelse Vrede, kostte aan mogelijk duizenden mensen het leven. Het protest tegen de communistische regering werd door het leger hardhandig beëindigd.

Jaarlijkse herdenking

Elk jaar wordt in Hongkong stilgestaan bij de slachtoffers. Recentelijk werden prodemocratische activisten, onder wie de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai (74), echter veroordeeld tot maandenlange celstraffen wegens deelname aan een illegale Tiananmen-herdenking.

In tegenstelling tot op het Chinese vasteland kon het Tiananmenprotest in Hongkong tot recentelijk wel worden herdacht. Dat komt doordat de voormalige Britse kroonkolonie sinds 1997 een semi-autonome regio van China is met een eigen minigrondwet. Door de invloed van de centrale regering zijn de democratische vrijheden in Hongkong echter beperkt en is de prodemocratische beweging de kop ingedrukt.