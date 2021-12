De twaalf juryleden in het proces tegen Ghislaine Maxwell komen na de kerstdagen weer samen om te overleggen over de vraag of de ex-partner en vermeende handlanger van Jeffrey Epstein schuldig is. Maxwell staat terecht voor zes misdrijven.

De juryleden komen maandagochtend weer bijeen. Dat betekent ook dat Maxwell haar verjaardag in gevangenschap moet doorbrengen. Op 25 december wordt ze zestig jaar.

Maxwell wordt onder meer beschuldigd van het ronselen van vier minderjarige vrouwen tussen 1994 en 2004. Ze staat terecht voor in totaal zes misbruikzaken, waarvoor ze een celstraf van zeventig jaar riskeert.

De advocaten van Maxwell hebben bepleit dat de vrouw niet schuldig is. Maxwell zou volgens hen worden gebruikt als zondebok omdat Epstein niet meer kan worden gevolgd. De steenrijke zedendelinquent maakte in 2019 een einde aan zijn leven in de gevangenis.