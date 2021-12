Op maandagochtend 27 december komen de twaalf juryleden weer samen om te kijken of ze tot een unaniem besluit kunnen komen of Maxwell wel of niet schuldig is.

Maxwell wordt op 25 december 60 jaar en zal haar verjaardag in gevangenschap moeten doorbrengen. Maxwell was de assistent en ex van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij pleegde in 2019 in de gevangenis pleegde in afwachting van een zedenzaak tegen hem.

Maxwell staat terecht voor zes misdrijven. Die houden allemaal verband met het seksueel misbruik van vier slachtoffers tussen 1994 en 2004 door Epstein. De jury kwam woensdag voor de derde dag op rij bijeen om tot een oordeel te komen. Maxwell riskeert een celstraf van zeventig jaar.