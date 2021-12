Het wrak van de Clotilda, het Amerikaanse slavenschip dat in 2019 in de Amerikaanse staat Alabama op de bodem van de rivier de Mobile werd gevonden, is voor een groot deel intact gebleven. Dat hebben onderzoekers geconstateerd, schrijft persbureau AP woensdag.

Het bovenste gedeelte van Clotilda is vergaan. Het gedeelte onder het dek van het schip is echter vrijwel geheel intact gebleven, hoewel het wrak al eeuwen op de bodem van de rivier ligt.

Zeker twee derde van het voormalige slavenschip is intact, zegt archeoloog James Delgado tegen AP. In het gedeelte onder het dek bevond zich onder meer het gedeelte waar de slaven onder erbarmelijke omstandigheden verbleven.

Doordat dit gedeelte niet is vergaan, kunnen er mogelijk sporen van water, voedsel en misschien zelfs menselijk DNA in het wrak worden aangetroffen.

Het wrak is al die tijd intact gebleven doordat het op de bodem van een rivier ligt met zoet water, waardoor het minder aangetast werd dan in zout water zou gebeuren. Daarnaast is het wrak beschermd door een laag modder.

Laatste slavenschip dat VS aandeed

De Clotilda is het laatste slavenschip dat de Verenigde Staten aandeed. Het schip vervoerde op zijn laatste reis in 1860 110 Afrikanen uit Benin illegaal naar Alabama. Na aankomst werden 25 Afrikanen verkocht aan slavenhandelaren. De andere opvarenden bleven in de plaats Mobile, waar ze na de Amerikaanse burgeroorlog Africatown stichtten.

Historici denken dat het schip opzettelijk in brand is gestoken en tot zinken is gebracht nadat de Afrikanen waren afgezet. Vorig jaar dachten onderzoekers het schip ook al gevonden te hebben, maar dat bleek achteraf vals alarm.

Tussen de zestiende en negentiende eeuw werden naar schatting twaalf miljoen slaven naar koloniën in Noord- en Zuid-Amerika verscheept en verkocht. De slaven werden vooral ingezet op plantages waar suiker, koffie, cacao en katoen werd geproduceerd voor de wereldmarkt. Nederland speelde een grote rol in de trans-Atlantische slavenhandel.